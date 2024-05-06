Сырский двое суток провел на передовой из-за сложной ситуации: где стремится прорваться враг

Главком сообщил, что задача ВСУ в этих условиях – удержать занимаемые рубежи, нанести максимальные потери врагу, сорвать его планы и выиграть время для формирования и подготовки украинских резервов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский двое суток работал в частях, ведущих оборонительные действия на Покровском и Кураховском направлениях. Там враг пытается прорвать оборону и выйти к Курахово и Покровску.

Об этом сам генерал-полковник сообщил в Сети 6 мая.

Сырский отметил, что "в связи со сложной ситуацией на Востоке", он в течение двух суток работал в частях, ведущих оборонительные действия на Покровском и Кураховском направлениях, то есть на направлении главного удара врага.

Там сосредоточены основные ударные силы российских войск, которые пытаются прорвать украинскую оборону, развить успех и выйти к Курахово и Покровску.

"Имея с самого начала численное преимущество в личном составе, вооружении и военной технике, противник ежедневно атакует позиции наших войск. Наша задача в этих условиях – удержать занимаемые рубежи и позиции, огнем артиллерии, ударными БПЛА и всеми средствами нанести максимальные потери врагу, истощить его, тем самым сорвать вражеские планы и выиграть время для формирования и подготовки наших резервов", – описал главнокомандующий ВСУ.

Сырский провел работу с командирами подразделений. Он подчеркнул, что присутствие командира играет решающую роль в поддержании высокого уровня морально-психологического состояния среди подчиненных, их стойкости, уверенности в том, что они не брошены на произвол судьбы.

Во время работы с командирами бригад и их подчиненными генерал-полковник принял все необходимые решения по усилению обороны резервами, выделению дополнительного количества ракет, боеприпасов, средств РЭБ и БПЛА.

"Уверен, это поможет нашим подразделениям успешно отражать атаки противника и наносить ему существенные потери", — отметил главком.

Он также накануне Дня пехоты вручил награды и отличия лучшим воинам, отличившимся в боях с оккупантами.

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на фронте / Фото: Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на фронте / Фото: Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на фронте / Фото: Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на фронте / Фото: Александр Сырский

Напомним, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что россияне расширяют плацдарм в районе Очеретино Донецкой области. Дальше враг будет пытаться наступать на Новопокровское.

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