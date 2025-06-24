Сырский хочет нового контраступления: эксперт объяснил, чем это опасно для Украины

Будет ли новое контрнаступление / © ТСН.ua

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Главком ВСУ Сырский заявил, что переход на армейские корпуса позволит пойти в контрнаступление. Однако военные эксперты не разделяют такой оптимизм главкома.

Об этом Грабский сказал в интервью Radio NV.

Грабский выражает осторожность по обсуждению контрнаступательных действий, отмечая отсутствие необходимых ресурсов для широкомасштабных наступательных операций. Он отмечает, что у ВСУ нет достаточно ресурсов для проведения массированных наступательных действий.

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Эксперт подчеркивает, что без превосходства в воздухе нет смысла говорить о масштабных наступательных операциях. По его мнению, украинских дронов недостаточно для нанесения массированных ударов по тылам РФ и уничтожению вражеской логистики.

«Можно открыть учебник по оперативной подготовке и прочесть, в чем заключаются задачи оборонной операции. Как можно наступать на противника, который в 3-5-7 раз превосходит нас? Как можно наступать на противника, который имеет укрепленные позиции и преимущество в основных видах вооружения, ПВО и техники? — риторически спрашивает Грабский.

По мнению эксперта, сейчас главная задача Сил обороны — наносить оккупантам такие потери, чтобы они не могли продвигаться вперед.

«Соотношение потерь 1 к 3-4 свидетельствует об этом. Это мало, нам нужно доказать соотношение потерь между нами и противником в 1 к 5-7. Только после этого мы будем говорить, что гарантируем, что противник не успевает восстанавливать свой боевой потенциал. И тогда можно рассматривать какие-то контрударные действия. Но без преимущества в воздухе говорить о каких-то масштабных наступательных операциях нет никакого смысла», — добавил Грабский.

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Ранее военный эксперт Владислав Селезнев, комментируя заявление Сырского, также сказал, что в ближайшей перспективе на контрнаступление не стоит рассчитывать.