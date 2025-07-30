Сырский хочет учить мобилизованных под землей: что известно

Александр Сырский / © коллаж ТСН.ua/Bene Gusto

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после очередного удара РФ по учебному полигону заявил, что подготовка военных должна быть максимально переведена под землю.

Об этом он написал в соцсетях по итогам ежемесячного совещания по подготовке.

Сырский отметил неукоснительное соблюдение требований безопасности на полигонах и в учебных центрах.

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«В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов — вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно», — заявил главком ВСУ.

В ходе совещания также обсудили состояние подготовки самого инструкторско-преподавательского состава учебных центров, повышение их квалификации и аспекты обучения инструкторов на территории стран-партнеров.

«Главное — это люди. Их обучение, их безопасность, их жизнь. Чем лучше будет подготовка наших воинов, тем защищеннее будут и они сами, и вся наша страна», — подытожил Сырский.

Удары по украинским полигонам и учебным центрам

Напомним, что вчера, 29 июля, российские войска нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ. Вчера сообщалось о как минимум трех погибших и 18 раненых военнослужащих.

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О предварительном ударе по полигону сообщалось 22 июня в Херсонской области. Тогда писали о трех погибших и 14 раненых.

По словам спикера Сухопутных войск, некоторые военнослужащие пренебрегли мерами безопасности, поэтому получили ранения.

Из-за удара по полигону подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками Михаил Драпатый. Причиной он назвал российский удар по учебному центру ВСУ 1 июня, в результате которого погибли 12 человек и 60 получили ранения.

Незадолго до этого, в конце мая российские войска нанесли удар по полигону в Сумской области — тогда погибли шесть бойцов, еще более десяти ранены.

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