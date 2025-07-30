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Сырский хочет учить мобилизованных под землей: что известно
Сырский после ударов по полигонам заявил, что учебный процесс должен быть переведен под землю.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский после очередного удара РФ по учебному полигону заявил, что подготовка военных должна быть максимально переведена под землю.
Об этом он написал в соцсетях по итогам ежемесячного совещания по подготовке.
Сырский отметил неукоснительное соблюдение требований безопасности на полигонах и в учебных центрах.
«В зоне риска ударов вражеских ракет и дронов — вся Украина. Поэтому учебный процесс должен быть максимально переведен под землю. Реагировать на сигналы воздушной тревоги и появление разведывательных беспилотников необходимо мгновенно», — заявил главком ВСУ.
В ходе совещания также обсудили состояние подготовки самого инструкторско-преподавательского состава учебных центров, повышение их квалификации и аспекты обучения инструкторов на территории стран-партнеров.
«Главное — это люди. Их обучение, их безопасность, их жизнь. Чем лучше будет подготовка наших воинов, тем защищеннее будут и они сами, и вся наша страна», — подытожил Сырский.
Удары по украинским полигонам и учебным центрам
Напомним, что вчера, 29 июля, российские войска нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ. Вчера сообщалось о как минимум трех погибших и 18 раненых военнослужащих.
О предварительном ударе по полигону сообщалось 22 июня в Херсонской области. Тогда писали о трех погибших и 14 раненых.
По словам спикера Сухопутных войск, некоторые военнослужащие пренебрегли мерами безопасности, поэтому получили ранения.
Из-за удара по полигону подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками Михаил Драпатый. Причиной он назвал российский удар по учебному центру ВСУ 1 июня, в результате которого погибли 12 человек и 60 получили ранения.
Незадолго до этого, в конце мая российские войска нанесли удар по полигону в Сумской области — тогда погибли шесть бойцов, еще более десяти ранены.