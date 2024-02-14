Сырский и Умеров посетили ВСУ на Авдеевском и Купянском направлениях и приняли важные решения

Оперативная обстановка на этих двух направлениях "чрезвычайно сложная и напряженная".

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях.

Об этом сообщил главком на странице в телеграмм-канале.

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По его данным, оперативная обстановка на этих двух направлениях "чрезвычайно сложная и напряженная". Российские оккупанты продолжают наращивать свои усилия и имеют численное преимущество в личном составе. Сырский отметил, что российская армия не считается с потерями и продолжает применять тактику "мясных штурмов".

"Только на Авдеевском направлении за прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили 29 атак российских окупантов. Кроме того, враг активно применяет авиацию, наносит поражение управляемыми авиационными бомбами, ведет плотный минометный и артиллерийский огонь по нашим позициям", — говорится в сообщении главно.

Сырский добавил, что с министром обороны непосредственно на местах, заслушали командиров бригад, тактических групп и группировок, "ведущих оборонительные действия в чрезвычайно сложных условиях". Совместно проанализировали имеющиеся ресурсы и потребности наших войск.

"По результатам работы принял ряд важных решений, направленных на усиление боевых способностей наших воинских частей и предупреждение действий врага. Мы делаем все возможное, чтобы не допустить продвижения врага вглубь нашей территории и удержать занимаемые позиции. Несмотря на сложную обстановку, Силы обороны Украины наносят врагу значительных". потерь", — подчеркнул он.

Главком подчеркнул, что Силы обороны "принимают все возможные меры для минимизации наших потерь и сохранения жизни наших воинов".

Напомним, по данным Генерального штаба, за минувшие сутки, 13 февраля, ВСУ отразили атаки возле Клещиевки и Роботиного, РФ пытается захватить Авдеевку.

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