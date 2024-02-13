Сырский и Залужный – это два военачальника топуровня: офицер ВСУ сравнил главнокомандующих и их команды

Березовец рассказал, что они наилучшим образом подготовлены годами своей предыдущей службы для того, чтобы занимать именно эту высшую должность.

Новым главнокомандующим ВСУ стал генерал-полковник Александр Сырский, почти 5 лет возглавлявший крупнейший род войск в составе ВСУ – Сухопутные войска. Он возглавлял их с 2019 года. Более того, он имеет большой опыт, поскольку в свое время он был начальником штаба АТО, а также руководил операцией АТО в Донецкой и Луганской областях, то есть находился на самых горячих позициях.

Об этом в интервью "24 Каналу" рассказал офицер ВСУ Тарас Березовец.

Также офицер коснулся вопроса советского образования Сырского в Москве (Сырский учился в Московском военном командном училище – ред.). По его словам, это преимущество в понимании логики противника.

"Мы можем вспомнить, что в биографии многих наших Героев Украины, в частности Сергея Наева, Михаила Забродского, Виктора Муженко, в образовании стоят ленинградские или московские военные учебные заведения. Мы видим, что это только отразилось на профессиональности и подготовленности нашего военного командования, которое лучше понимает логику действий противника. Они учили те же книги, сидели за одними партами с будущими российскими генералами и прекрасно понимают логику их действий. В этом наше несомненное преимущество", – сказал офицер.

Если сравнивать украинских главнокомандующих, то, как считает офицер, Сырский и Залужный – это два военачальника Топровня, которые не имеют сегодня альтернативы в Украине, которые лучшим образом подготовлены годами своей предыдущей службы к тому, чтобы занимать именно эту высшую должность.

Команда Сырского

Новый главнокомандующий, по словам Березовца, привел с собой команду военных профессионалов.

"Все они отличаются прежде всего тем, что это боевые полковники и боевые генералы, то есть фронтовики. Это не те люди, которые сидели в штабах, они имеют непосредственный опыт участия в боевых действиях, как генерал Драпатый (Михаил Драпатый — заместитель главы Генштаба ВСУ Анатолия). Баргилевича – ред.), с которым я имею честь лично быть знаком, мы с ним вместе находились на Херсонском направлении – это тот самый Драпатый, который еще в звании майора штурмовал позиции пророссийских сепаратистов – это знаменитое видео, где летит украинская БМП, которая разбивает баррикаду, которые построили сепаратисты. В этой же БМП находился тогда майор Драпатый", – рассказал офицер.

То же, добавил он, можно сказать о большинстве других украинских командующих, которые пришли сейчас к руководству Генштаба, которые сейчас возглавили разные, в том числе вновь роды войск. Например, новый род войск – беспилотных систем, который тоже возглавил еще один украинский фронтовик.

"Нужно понять, что те военачальники на место, которых пришли их коллеги, сейчас выведены в распоряжение либо Главнокомандующего ВСУ, либо в распоряжение Министерства обороны. То есть они никуда не исчезли. Это значит, что они будут оставаться определенное время в резерве и их знания в любом случае" -каком случае будут использованы", — добавил Березовец.

Он напомнил, что поменялись руководители, в то же время низшее среднее звено Генштаба, штабов управления Одвига, Оув остается на своих местах.

"То есть наследственность в этом случае была полностью соблюдена. Надо понять, что новое военное командование, в том числе новый Главнокомандующий генерал Сырский, исповедуют тождественные принципы с исповедующими предыдущее руководство Генерального штаба", — добавил Березовец.

Напомним, президент Владимир Зеленский уволил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного и назначил на его место Александра Сырского.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал об отставке Залужного: Зеленский впервые расставил точки над "i".

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