Какую премию может получить Сырский: Безуглая поразила суммами

Нардеп обнародовала документ, в котором указано, какого предела могут достигать премии для военачальников.

Министр обороны Украины Рустем Умеров может выписать премию главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому в размере до 20 миллионов гривен.

Об этом говорится в документе, обнародованном народным депутатом Марьяной Безуглой.

В этом документе подробно указано, какого предела могут достигать премии для военачальников. На втором месте по размеру премии находится командующий Сухопутными войсками, которому могут назначить до 12,6 миллиона гривен.

Большинство других командиров имеют лимит премий в пределах 1-3 миллиона гривен. Наименьшие выплаты предусмотрены начальнику Главного командного центра и командующему Силами беспилотных систем — до одного миллиона гривен.

Большинство других командиров имеют лимит премий в пределах 1-3 миллионов гривен. / Фото: Марьяна Безуглая

"Официальный документ. И, конечно, Умеров все эти "традиции" поддерживает, подписывает и не меняет ничего", – прокомментировала Безуглая.

Решение о назначении премий принимает министр обороны.

Напомним, ранее Марьяна Безуглая прокомментировала заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о создании новых бригад, назвав его "лжецом".