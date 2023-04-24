Сырский на Донбассе описал ситуацию в Бахмуте: "Наши бойцы активно контратакуют"

Командующий восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский сообщил 24 апреля о тяжелых боях на Бахмутском направлении и контратаках ВСУ.

Об этом сообщает Military Media Center.

Там отметили, что Сырский сегодня работает в районах боевых действий в Лиманском и Бахмутском направлениях. Там он заслушивает командиров и анализирует оперативную обстановку. Сразу на месте принимаются решения по организации обороны.

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Сырский сказал, что после ряда неудачных попыток прорвать украинскую оборону на Лиманском направлении враг понес значительные потери и был вынужден перегруппировать свои подразделения.

"На Бахмутском направлении ситуация остается напряженной. Продолжаются тяжелые бои. В нескольких пригородных населенных пунктах Бахмута наступательные действия врага потерпели неудачу", — рассказал командующий восточной группировкой войск.

В то же время он отметил, что российские оккупанты не оставляют цели окружить Бахмут. Для этого они используют все возможные силы и средства вплоть до полного разрушения города.

"Наши бойцы совершают в Бахмуте не только оборонительные действия, но и активно контратакуют. Это дает нам возможность в течение нескольких месяцев сдерживать наступление врага и не увеличивать фронт на этом направлении, уничтожать его лучшие подразделения и выигрывать время", – пояснил Сырский.

Также в этот день командующий наградил отличиями и ценными подарками более 130 украинских защитников, мужественно выполнявших задания и проявивших героизм.

Ситуация на Бахмутском направлении

Напомним, накануне в Минобороны Украины сообщили, что Бахмут остается самым горячим местом на фронте. Российские войска атакуют, уничтожая до основания сооружения. На отдельных участках враг кое-где продвигается. В то же время ВСУ совершают активные штурмовые действия.

Заметим, что захватчики пытаются перерезать "дорогу жизни" на Бахмут, начинающуюся с населенного пункта Часов Яр. Враг не жалеет ни снарядов, ни людей. Если россияне захватят городок, украинские войска окажутся в окружении.

Как подчеркнул президент Владимир Зеленский, Украина не может сдать Бахмут, потому что это расширит фронт и даст врагу шанс захватить больше территорий.

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