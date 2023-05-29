Сырский на фронте встретился с командирами Лиманского направления и анонсировал активное наступление (видео)

Он обсудил с командующими возможные сценарии развития событий на Лиманском направлении и текущую ситуацию на фронте.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский встретился с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи на Лиманском направлении, и анонсировал переход к активным наступательным действиям.
Об этом Сырский сообщил в Сети 29 мая, опубликовав соответствующее видео.
Командующий Сухопутными войсками проинформировал, что на Лиманском направлении украинские части и подразделения удерживают занимаемые рубежи и позиции. Защитники отражают все вражеские попытки продвинуться вперед в районах Белогоровки, Спорного, Новоселовского, Торского. Силы обороны наносят оккупантам значительные потери.
Сырский также отметил, что встретился с командирами частей и подразделений, выполняющих задачи на наиболее "горячих" точках фронта. Он обсудил с командующими возможные сценарии развития событий на Лиманском направлении и текущую ситуацию на фронте.
"Заметил, что скоро придет то время, когда мы перейдем к активным наступательным действиям, определил конкретные задачи на подготовку к ним", — подчеркнул командующий Сухопутными войсками.
Кроме того, он наградил на передовой воинов 10 ОГШБр, 54 ОМБр, 81 ОДШБр, 95 ОДШБр, 92 ОМБр.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ, российские войска в течение 28 мая не предпринимали наступательных действий на Лиманском направлении, однако нанесли авиационные и артиллерийские удары в районах населенных пунктов Харьковщины, Луганщины и Донетчины. В то же время на Бахмутском направлении враг вел безуспешные наступательные действия северо-восточнее Орехово-Василовки и в направлении Ивановского.
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