Сырский наградил бойцов ВСУ и назвал, как удалось сорвать планы РФ по захвату новых территорий

Генерал-полковник отметил мужество и победы украинских воинов, которые сейчас держат оборону на фронте.
Командующий ОСГВ "Хортица", генерал-полковник Александр Сырский 5 февраля прибыл на фронт, где наградил бойцов ВСУ и рассказал об их успехах.
Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск.
В заявлении указано, что Сырский в очередной раз прибыл на фронт, чтобы пообщаться с украинскими воинами и поблагодарить их за титанические усилия, направленные на оборону государства.
Отмечается, что защитники восточного фронта наносят врагу невосполнимые потери и надежно держат оборонительные рубежи.
Сырский наградил украинских защитников государственными и ведомственными наградами на линии столкновения за их мужество, жертвенность и героизм во имя Родины.
"Командующий подчеркнул, что благодаря мужеству и победе наших воинов, которые сейчас держат оборону на фронте, мы смогли сорвать планы врага по захвату новых территорий и населенных пунктов, не допустить его продвижения и создать условия для дальнейших действий по освобождению нашей земли от оккупантов", – сообщили в Сухопутных войсках.
Читайте главные новости дня:
- "Это затягивает войну в Украине": Жданов указал на опасность
- Нехитрая схема художницы Морозюк: как экс-невеста Гринкевича обвела ГБР и уберегла имущество
- "Ааа, вы хотите, чтобы я сдохла?": соседи самой старшей роженицы Украины рассказали о странном поведении 78-летней мамы
Кстати, как сообщил президент Владимир Зеленский, под оккупацией все еще находятся около 26% территории Украины.
Читайте также: