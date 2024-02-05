Сырский наградил бойцов ВСУ и назвал, как удалось сорвать планы РФ по захвату новых территорий

Генерал-полковник отметил мужество и победы украинских воинов, которые сейчас держат оборону на фронте.

Командующий ОСГВ "Хортица", генерал-полковник Александр Сырский 5 февраля прибыл на фронт, где наградил бойцов ВСУ и рассказал об их успехах.

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск.

В заявлении указано, что Сырский в очередной раз прибыл на фронт, чтобы пообщаться с украинскими воинами и поблагодарить их за титанические усилия, направленные на оборону государства.

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Отмечается, что защитники восточного фронта наносят врагу невосполнимые потери и надежно держат оборонительные рубежи.

Сырский наградил украинских защитников государственными и ведомственными наградами на линии столкновения за их мужество, жертвенность и героизм во имя Родины.

"Командующий подчеркнул, что благодаря мужеству и победе наших воинов, которые сейчас держат оборону на фронте, мы смогли сорвать планы врага по захвату новых территорий и населенных пунктов, не допустить его продвижения и создать условия для дальнейших действий по освобождению нашей земли от оккупантов", – сообщили в Сухопутных войсках.

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Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский на фронте / Фото: facebook.com/Сухопутные войска Украины

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский на фронте / Фото: facebook.com/Сухопутные войска Украины

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский на фронте / Фото: facebook.com/Сухопутные войска Украины

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" Александр Сырский на фронте / Фото: facebook.com/Сухопутные войска Украины

Кстати, как сообщил президент Владимир Зеленский, под оккупацией все еще находятся около 26% территории Украины.

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