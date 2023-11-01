Сырский назвал главную цель россиян на Купянском направлении

оккупанты не могут хвастаться успехами на этом участке фронта.

Российская оккупационная армия не имеет стратегических успехов на Купянском направлении, но враг хочет захватить Купянск в Харьковской области.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский.

"Стратегических успехов на Купянском направлении враг не имеет. Цель россиян ясна — они хотят снова оккупировать город", — подчеркнул Сырский.

Генерал отмечает, что Силы обороны дают достойный отпор российским оккупантам. ВСУ срывают попытки захватчиков продвигаться вперед.

Напомним, командир подразделения разведки ВСУ Денис Ярославский сообщил, что оккупанты на Купянском направлении применили против ВСУ химическое оружие. Россияне в этом направлении начали активную фазу наступления. Силы обороны сдерживают неприятеля.

Между тем офицер спецподразделения Кракен Константин Немичев рассказал, что наступательный потенциал оккупационной армии России на Купянско-Лиманском направлении разбит. Впрочем, захватчики все же восполняют запас живой силы.

Читайте также: