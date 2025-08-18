Сырский назвал планы Путина и сказал, выдержат ли ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские войска пытаются захватить территорию Украины, и ответил, способны ли Силы обороны выдержать это.

Об этом Сырский рассказал в интервью изданию «РБК-Украина».

Главком ВСУ ответил на вопрос, есть ли у украинских войск силы выдержать продолжение войны или новые наступательные операции врага, и является ли участие президента РФ Владимира Путина в переговорах попыткой затягивать время.

"У нас другого пути нет, мы должны защищать свою землю», — сказал Сырский.

Он убежден, что российский диктатор хочет захватить территорию Украины.

"Путин, скорее, хочет не выиграть время — он хочет захватить территорию, а для этого нужно время. И несмотря на те потери, а потери у него постоянно растут — захват каждого километра и каждой позиции каждый раз обходится ему все большим количеством убитых и раненых. Об этом свидетельствует статистика. Во-первых, его темпы наступления очень замедлились. Во-вторых, уровень потерь очень высокий. Но ведь они с таким упорством пытаются достичь тех целей, которые они себе поставили», — рассказал главком ВСУ.

К слову, Сырский также сообщил, что главными направлениями наступления РФ остаются Запорожское, Покровское и, вероятно, Новопавловское. На Покровском направлении россияне пытаются охватить агломерацию с двух сторон. Часть их военных попала в плен или была уничтожена. В Запорожской области цель врага — прорвать оборону и захватить всю область. На Херсонщине активность оккупантов сосредоточена в островной зоне, но большого наступления в ближайшее время не ожидается.