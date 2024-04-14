Сырский о 10 годах АТО: "Украинское солнце сходит за терриконами на Донбассе"

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский напомнил, что ровно 10 лет назад – 14 апреля 2014 года – во исполнение решения СНБО началась Антитеррористическая операция в Украине.

Об этом он написал в Facebook.

"Объявление Антитеррористической операции – стало реакцией на захват Славянска спецподразделением ФСБ РФ во главе с международным преступником, по приказу главы Кремля. С честью исполнял обязанности и начальника штаба Антитеррористической операции, и заместителя руководителя Антитеррористической операции, и руководителя Антитеррористической операции" — говорится в сообщении.

Сырский также поблагодарил каждого украинского защитника и защитницу, которые в 2014 году стали в ряды подразделений Сил безопасности и обороны Украины, чтобы защитить Украину от российских террористов и агрессоров.

"Благодарю каждого, кто защищал и защищает независимость Украины. В этот день мы должны вспомнить и помянуть всех украинских защитников и защитниц, которые положили свою жизнь за свободу нашего государства в противостоянии российскому нашествию. Вечная слава и вечная память нашим героям! Борьба продолжается. Все, кто участвовал в Антитеррористической операции, очень хорошо усвоили, что украинское солнце сходит за терриконами на Донбассе! Мы делаем все, чтобы освободить нашу землю! Мы победим! Слава Украине!", - резюмировал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Напомним, Сырский заявил о существенном обострении ситуации на Восточном фронте.

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