Сырский о боях за Бахмут: "Мы можем ответить одним выстрелом на 7-8 выстрелов россиян"

Тактика украинских защитников направлена на то, чтобы выбить российских оккупантов с позиций и одновременно понести минимальные потери.

ВСУ наступают в районе Бахмута. Каждый день воины продвигаются вперед на расстояние от 0,5 до 1 км.

Об этом в интервью Би-би-си сообщил генерал-полковник Александр Сырский.

"Вы понимаете, мы хотим получить очень быстрый результат. Но в нашей реальности это фактически невозможно. Я могу вам рассказывать о своей группировке, о своем направлении. И я хочу сказать, что на моем направлении вокруг Бахмута, на Лиманском направлении, сосредоточены основные силы российской армии. Эта местность насыщена инженерными заграждениями, многие подразделения вообще весь прошлый год там вели оборонительные бои. Фактически вся та большая территория подготовлена в инженерном плане, есть много опорных пунктов. Поэтому все продвижения действительно идут не так быстро, как бы нам хотелось", — сказал он, отвечая на вопрос, как быстро происходит контрнаступление.

Кроме того, по его словам, российские войска имеют преимущество в количественном составе и особенно в артиллерии.

"А главное — значительное преимущество в возможности обеспечения боеприпасами. То есть сейчас мы можем ответить одним выстрелом на семь-восемь выстрелов россиян. К сожалению, такова наша жестокая реальность. Но мы очень тщательно планируем наши операции. Поэтому мы способны добиваться успеха. И сейчас мы двигаемся вперед", — добавил он.

Ранее аналитики сообщили, что россияне отступают без возможности вернуть утраченные позиции на Запорожском направлении и к югу от Бахмута на Донбассе. Причиной тому отсутствие подкрепления и ротаций в близкий тыл.

Вооруженные силы Украины заняли почти все господствующие высоты у Бахмута Донецкой области. Тем временем оккупанты продолжают наземные атаки возле города.

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