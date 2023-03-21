Сырский о боях за Бахмут: россияне пытаются продвигаться в центр города, ВСУ сдерживают штурмы

Российские оккупанты пытаются продвигаться из окрестностей Бахмута Донецкой области в его центр. Впрочем, украинские военные удерживают оборону и сдерживают штурмы врага.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками генерал-полковника Александр Сырский.

"Штурмовые группы врага пытаются продвигаться из окрестностей в центр города, но Силы обороны работают и уничтожают их 24/7", — написал военнокомандующий.

По его словам, вдоль всей линии фронта в зоне ответственности Восточной группировки войск продолжаются интенсивные боевые действия. ВСУ уничтожают российскую технику, живую силу врага и вражеские склады на Бахмутском направлении.

Сырский отметил, что артиллерия 24-й бригады имени Короля Даниила наносит мощные удары по позициям оккупантов. В свою очередь, десантники 80-й бригады сдерживают штурмы страны-агрессорки и не дают продвинуться вперед.

Бои за Бахмут

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что планы армии РФ по захвату Бахмута проваливаются. Украинские вооруженные силы продолжают успешно держать город.

Бахмут под вражеским огнем поминутно, но Силы обороны не выходят из Бахмута, говорят в Минобороны. Замминистра обороны Анна Маляр сообщила, что руководитель обороны Бахмута бригадный генерал Гнатов Андрей.

По словам спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, захватчики тактически не могут завершить операцию по захвату украинского города. Врагу остается лишь совершать атаки "по инерции".

Аналитики ISW отмечают, что не нашли визуальных доказательств утверждений россиян об оккупации ряда объектов в Бахмуте. Они также не подтверждают слова олигарха Евгения Пригожина, что "вагнеровцы" якобы уже в 600-700 метрах от админцентра города. Более того, отмечают в Институте, российское наступление у Бахмута достигает кульминации.

Читайте также:

Карта войны на 20 марта: эпицентр боевых действий остается Бахмут