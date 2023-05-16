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Сырский о наступлении ВСУ под Бахмутом: "Вагнеровцы" залезли, как крысы в мышеловку"

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
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Сырский о наступлении ВСУ под Бахмутом: "Вагнеровцы" залезли, как крысы в мышеловку"

ВСУ предпринимают контрнаступательные действия на некоторых направлениях под Бахмутом. / Фото: Associated Press

Генерал-полковник посетил "командиров и воинов на переднем крае".

Командующий Восточной группировкой войск, генерал-полковник Александр Сырский рассказал о ситуации на Бахмутском направлении. Украинские бойцы под Бахмутом предпринимают контрнаступательные действия.

Он посетил командиров и воинов на фронте, говорится в его Telegram-канале.

"Вагнеровцы" залезли в Бахмут, как крысы, к мышеловке. Используя принцип активной обороны, мы прибегаем к контрнаступательным действиям по некоторым направлениям под Бахмутом. У врага больше ресурсов, но мы разрушаем его планы", — говорится в сообщении Сырского.

По его словам, вместе с командирами частей и подразделений обсудил и принял необходимые решения для продолжения оборонной операции. Были просчитаны все возможные сценарии развития событий.

Вместе с командирами частей и подразделений обсудили и приняли необходимые решения для продолжения оборонной операции. Просчитали все возможные сценарии развития событий.

"Отметил наградами наших защитников, а также вручил подарки нашим бойцам. Благодарен каждому и каждой за проявленный героизм, в частности, военнослужащим 57 омпбр, 3 ошбр, 5 ошбр, 24 омбр, 56 омпбр и других бригад за подвиги на поле боя" генерал-полковник.

Напомним, Сырский заявлял, что продвижение ВСУ на Бахмутском направлении – это первый успех наступательных действий в проведении операции по обороне Бахмута Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
2164
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