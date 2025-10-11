ТСН в социальных сетях

Война
451
1 мин

Сырский о ситуации на фронте: "Впереди нас ждут новые испытания"

ВСУ имеют успехи на фронте, на Допропольском направлении продолжается контрнаступление.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Александр Сырский

Александр Сырский / © Александр Сырский

Оперативная ситуация на фронте остается сложной. Силы обороны Украины сосредотачивают основные усилия по сдерживанию россиян.

Об этом сообщил Главком Александр Сырский.

По его данным, в течение сентября общие потери российских оккупантов составили 28,5 тысяч человек.

«Наша оборона — активная. Продолжается контрнаступательная операция украинских войск на Добропольском направлении. Впереди нас ждут новые испытания. За месяц враг увеличил число применяемых средств воздушного наступления в 1,3 раза. И хотя наша противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74% должны приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики», — отметил он.

Напомним, Александр Сырский сообщил об окружении российских подразделений и успехах Добропольской контрнаступательной операции.

451
