Сырский о ситуации на фронте: "Впереди нас ждут новые испытания"
ВСУ имеют успехи на фронте, на Допропольском направлении продолжается контрнаступление.
Оперативная ситуация на фронте остается сложной. Силы обороны Украины сосредотачивают основные усилия по сдерживанию россиян.
Об этом сообщил Главком Александр Сырский.
По его данным, в течение сентября общие потери российских оккупантов составили 28,5 тысяч человек.
«Наша оборона — активная. Продолжается контрнаступательная операция украинских войск на Добропольском направлении. Впереди нас ждут новые испытания. За месяц враг увеличил число применяемых средств воздушного наступления в 1,3 раза. И хотя наша противовоздушная оборона демонстрирует эффективность на уровне около 74% должны приложить дополнительные усилия для прикрытия тыловой энергетики, критической инфраструктуры, логистики», — отметил он.
Напомним, Александр Сырский сообщил об окружении российских подразделений и успехах Добропольской контрнаступательной операции.