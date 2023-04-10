Сырский — о тяжелых боях за Бахмут: "Враг перешел к "сирийской" тактике выжженной земли"

Во время боев за Бахмут российская армия и "вагнеровцы" перешли к "сирийской" тактике выжженной земли. Они специально уничтожают здания и позиции ударами авиации и артиллерией, чтобы поскорее продвигаться вперед.

Об этом рассказал командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский, регулярно работающий в зоне боевых действий, передает медийная площадка Сил обороны и безопасности Украины.

Указывается, что 9 апреля генерал-полковник посетил самые горячие участки фронта на Бахмутском направлении. Там он заслушал командиров воинских частей и группировок по поводу хода обороны и проблемных вопросов, требующих немедленного решения. На месте принял оперативные решения и поставил задачу.

"Наши мужественные воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Бои носят жесткий характер с обеих сторон. Враг перешел к так называемой «сирийской» тактике выжженной земли. Уничтожает здания и позиции авиации и огнем артиллерии", — рассказал Сырский.

Он подчеркнул, что оборона Бахмута продолжается. Ситуация сложная, но контролируемая.

"Командующий также встретился с личным составом бригад Сухопутных войск, Десантно-Штурмовых войск, Территориальной обороны, которые сегодня героически противостоят наступлению врага на Бахмутском направлении, и отметил лучших бойцов наградами, ценными подарками и денежными премиями", — говорится в сообщении.

Напомним, по данным британской разведки, Россия усилила бронетанковое наступление вокруг города Марьинка Донецкой области.

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