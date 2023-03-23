Сырский об обороне Бахмута: ВСУ "скоро воспользуются случаем, как под Киевом и Балаклеей"

Российская оккупационная армия после многих месяцев тяжелых боев не оставляет попыток взять Бахмут Донецкой области, не смотря на потери ни в живой силе, ни в технике. Впрочем, ВСУ успешно противостоят врагу.

Об этом заявил командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Военнокомандующий отметил, что в боях у города задействованы в основном наемники ППК "Вагнера".

"Не жалея ничего, они теряют значительные силы и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", — подчеркнул Сырский.

По словам Сырского, под непрерывным огнем артиллерии, авиации противника ВСУ на фронте демонстрируют сверхчеловеческую стойкость, мужество и храбрость. В частности, подразделения 93-й, 10-й, 57-й и 5-й бригад сейчас воюют с оккупантами на востоке страны.

Бои за Бахмут

Президент Владимир Зеленский совершил визит в Бахмут на Донетчине и Харьковской области. Он подчеркнул, что Россия безжалостно уничтожает города украинского Донбасса. Оккупантов может остановить только одно – победа Украины.

Генерал армии Николай Маломуж говорит, что в Бахмутском направлении истощаются огромные силы противника. В дальнейшем это не позволит оккупантам наступать на других направлениях. Маломуж считает такой подход профессиональным, но жертвенным.

Накануне в Министерстве обороны Великобритании сообщили, что угроза оцепления города с севера и юга все еще остается. Бои вокруг центра продолжаются. Вооруженные силы Украины проводят успешные контратаки возле Бахмута.

Между тем в Минобороны отмечают, что Силы обороны не выходят из города . Замминистра Анна Маляр сообщила, что руководитель обороны Бахмута бригадный генерал Гнатов Андрей. По ее словам, Бахмут находится под вражеским огнем поминутно.

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