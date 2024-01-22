Сырский: обстановка на Северском и Бахмутском направлениях – крайне напряженная

Александр Сырский отметил, что продолжает работу с командирами бригад на указанных направлениях.
Обстановка на Северском и Бахмутском направлениях остается крайне напряженной и характеризуется интенсивным применением противником огня артиллерии, минометов, ударных дронов и ведения штурмовых действий.
Об этом сообщил командующий Сухопутными силами Украины Александр Сырский в Telegram.
Командующий отметил, что продолжает работу с командирами бригад на указанных направлениях.
"В ходе работы заслушал командиров по выводам об оценке обстановки и предложения по дальнейшему ведению боевых действий. Также на местах были приняты все необходимые решения для повышения эффективности обороны и устранения проблемных вопросов", – подытожил Сырский.
Напомним, ранее командующий Сухопутными силами Украины заявил, что "мы не просто сидим в обороне, а постоянно контратакуем".
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