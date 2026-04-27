Сырский объяснил, какие действия ВСУ сейчас переламывают фронт

Александр Сырский / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ВСУ показали, что в асимметричной войне можно не только сдерживать врага, но и побеждать.

Об этом сообщил главком Александр Сырский.

«В условиях, когда противник имеет большие ресурсы в технике, вооружении и личном составе, Силы обороны Украины вместо модели войны на истощение выбирают асимметричную стратегию. Наши ключевые задачи — сделать каждый шаг врага максимально затратным, уничтожать противника, сдерживать его продвижение, поражать тыловые районы, в частности, объекты военно-промышленного комплекса в глубине территории российской федерации средствами Deep Strike, защищать воздушное пространство Украины», — отметил Сырский.

Ранее Сырский сообщил, что именно 2025 год стал первым годом полномасштабной войны, когда негативная динамика для оккупантов стала очевидной.

По словам генерала, Россия пыталась максимально увеличить свое присутствие на украинской территории. Известно, что наступательные силы страны-агрессорки были увеличены до 713 тысяч солдат. Но даже такая огромная группировка стремительно истощается.

Сырский подчеркнул, что интенсивность боев остается чрезвычайно высокой, и украинские военные продолжают наносить врагу максимальный ущерб.