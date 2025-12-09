Сырский объяснил отвод украинских войск с позиций в 5-7 км от Покровска

Главнокомандующий Сырский о фронте / © Александр Сырский

Реклама

Украинские войска контролируют часть Покровска, Мирноград не в окружении, идет контрдиверсионная операция в Купянске.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил об этом во время встречи с руководителями и редакторами украинских медиа.

По его словам, украинские войска возобновили контроль над примерно 13 км северной части Покровска из общих 29 км территории города. Сырский подчеркнул, что численность украинских подразделений в этом направлении будет постепенно расти. В то же время Мирноград не находится в окружении, и хотя логистика там усложнена, обеспечение осуществляется.

Реклама

«Ключевое: Покровская оборона продолжается, наши войска контролируют на севере города почти 13 кв. километров. Мирноград — не в окружении. В Купянске продолжается наша успешная контрдиверсионная операция», — сказал он.

Главнокомандующий объяснил, что часть позиций в 5–7 км от Покровска была отведена из-за того, что противник проникал сквозь них, и дальнейшее удержание этих позиций было нецелесообразным. На Покровском направлении силы России насчитывают более 155 тысяч человек, на это направление приходится 40–50% всех применяемых на фронте кассетных авиабомб.

Линия активного фронта составляет 1218 км, что на 35 км меньше, чем месяц назад, благодаря успешным действиям украинских войск.

Сырский также сообщил, что украинское войско полностью перешло на корпусную систему. Все корпуса получили закрепленные полосы и комплекты войск. Уже началась ротация бригад, а корпусные комплекты постепенно приведут в соответствие с фактическим составом подразделений.

Реклама

На другом направлении, в Купянске, идет успешная контрдиверсионная операция, которая обеспечивает контроль над критической инфраструктурой и предотвращает действия противника.

Главнокомандующий подчеркнул, что эти меры позволяют повысить эффективность управления войсками и оперативно реагировать на угрозы по всем фронтовым направлениям.

Напомним, по состоянию на 9 декабря ВСУ сдерживают врага в Покровске, но вести активные контратаки им сложно из-за массированных обстрелов и разрушений зданий.

Ранее украинские подразделения переместились на более выгодные позиции в Покровском направлении, чтобы не допустить потенциального окружения и выровнять фронт.