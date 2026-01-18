Сырский объяснил, почему не все бойцы могут уйти в отпуск

Александр Сырский / © Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал вопрос отпусков для военнослужащих, воюющих более шести месяцев.

Об этом Сырский рассказал в интервью LB.ua.

По его словам, раньше ротации и отпуска были регулярными: бригады выходили с фронта, бойцы отдыхали, а после этого проходили возобновление навыков и боевые согласия.

"Сейчас, когда мы имеем преимущество врага в несколько раз, процесс ротаций не всегда выходит", - отметил Сырский.

Он подчеркнул, что отдых для бойцов все равно предоставляют даже во время активных боевых действий. Плановые отпуска обычно длятся 10 дней.

"Люди, не отдыхая, скорее теряют свой потенциал. Поэтому отпуска – это единственный эффективный путь", – объяснил главнокомандующий.

Кроме того, в Генштабе проводят ротации подразделений внутри бригады: одни батальоны уводят в тыл, где они могут отдохнуть или уйти в отпуск, другие – на докомплектование. Сырский признал, что в нынешних условиях обеспечить постоянный отпускной процесс для всех невозможно.

Кроме того, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский прокомментировал распространенные утверждения о якобы кризисе на фронте из-за недоукомплектованности подразделений. По его словам, вопрос мобилизации чрезвычайно чувствителен для любой армии и не может сводиться только к сухим статистическим показателям.