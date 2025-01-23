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Сырский объяснил, почему россиян не "добили" во время контрнаступления на Харьковщине

Сырский объяснил, почему россиян не "добили" во время контрнаступления на Харьковщине

Потери русской армии / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В боях украинские подразделения понесли потери в вооружении и нуждались в перегруппировке.

Во время контрнаступления ВСУ в сентябре 2022 года в Харьковской области российским оккупантам удалось избежать полного разгрома только потому, что в украинских подразделениях были потери в вооружении.

Так объяснил тогдашнюю ситуацию главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью проекту "БАЗА" на "Радио Байрактар".

"Никто никому не давал бежать. Когда мы взяли Изюм, у нас была неделя на перегруппировку и восполнение потерь, потом мы начали наступать на другом берегу реки Оскол”, — рассказал он.

По его словам, в боях украинские подразделения понесли потери в вооружении.

“Фактически в батальонах оставалось 2-3 единицы [техники]. Не на чем было воевать”, — объяснил Сырский.

Украинский генерал отметил, что именно это помешало полностью разгромить отступавшие с Харьковщины российские войска.

“Люди [были] истощены, фактически месяц боевых действий. Все это привело к тому, что потребовалось время на то, чтобы перегруппироваться и восполнить потери”, — подытожил он.

Напомним, Александр Сырский также рассказал о самом критическом моменте во время обороны Киева весной 2022 года.

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