Сырский: Оккупанты расширили зону активных боевых действий почти на 70 км

Ситуация на Востоке Украины очень сложная. Оккупанты расширили зону активных боевых действий почти на 70 километров, таким образом пытаясь заставить нас задействовать дополнительное количество бригад из состава резерва.

Об этом сообщил Главнокомандующий Александр Сырский.

"Основные усилия враг сосредоточил на направлении Стрелка — Липцы и на захвате Волчанска, с последующим выходом к Белому Колодцу и развертыванием наступления в тыл наших войск. Противник начал наступление значительно раньше запланированного срока, когда заметил переброску наших войск, однако ему не удалось прорвать нашу оборону. Впрочем, мы понимаем, что впереди будут трудные бои и враг к этому готовится", — отметил он.

Сырский подчеркнул, что "в таких обстоятельствах мы должны не допустить дальнейшего продвижения вражеских войск устойчивым удержанием занимаемых рубежей и позиций, ударами авиации, ракетных систем, огнем артиллерии и танков нанести ему максимальные потери, а также создать условия для разгрома действиями мобильных штурмовых групп и подразделений атаками во фланг и тыл по разным направлениям".

Ранее Генштаб сообщил, что украинские Вооруженные силы сосредотачивают основные усилия на недопущении продвижения оккупационной армии РФ в глубину украинской территории, а также в срыве планов россиян по установлению контроля над всей территорией Донецкой области и частью Харьковщины. С начала суток произошло 60 боевых столкновений, 20 из которых продолжаются.

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