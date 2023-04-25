Сырский описал тактику россиян на фронте и причины дальше держать Бахмут

В частности известно, что вражеские командиры используют смартфоны со специальным ПО, где указаны координаты позиций огневых средств ВСУ, объекты атаки, маршруты выдвижения к ним.

Командующий восточной группировкой ВСУ Александр Сырский сообщил об усовершенствовании тактики оккупантов на фронте и назвал причины, почему следует дальше держать оборону Бахмута.

Об этом генерал-полковник рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Так, Сырский сказал, что враг анализирует результаты своих действий, делает выводы и совершенствует тактику применения войск.

Тактика врага

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В каждой усиленной военной техникой российской бригаде сформированы еще и отдельные штурмовые отряды "Шторм". Задача последних – восстановление утраченных позиций.

"Для создания благоприятных условий для ведения штурмовых действий противник активно применяет танковые и артиллерийские подразделения (в том числе из закрытых огневых позиций), наносит мощное огневое поражение нашим войскам, разрушает позиции, после чего переходят в атаку штурмовые подразделения. В ходе штурмовых действий обязательно применяется БПЛА, благодаря чему противник осуществляет корректировку огня артиллерии, а командир группы имеет возможность эффективно управлять подчиненным личным составом", – описал тактику врага Сырский.

Он добавил, что в городских условиях оккупанты устраивают длительные артобстрелы для огневого воздействия на объект атаки. Сам этот объект штурмует группа из около 10 захватчиков со стрелковым оружием. В то же время враг крайне редко применяет боевую технику.

По данным генерал-полковника, россияне обычно проводят наступление в три-четыре "волны". Потери штурмовой группы противник оперативно восполняет эвакуационнуй группой из распределительных пунктов.

"Командиры штурмовых групп используют смартфоны со специальным программным обеспечением Alpine Quest GPS, в которой нанесены координаты позиций наших огневых средств, объекты атаки, маршруты выдвижения к ним, а также задачи соседних подразделений", – обратил внимание командующий восточной группировкой ВСУ.

Оборона Бахмута

По поводу длительной обороны Бахмута, Сырский сказал, что она целесообразна с военной точки зрения, ведь бои за город имеют важное значение не только для оккупантов, но и для украинских бойцов.

"Ведь в течение нескольких месяцев на этом направлении мы сдерживаем наступление врага и не даем ему увеличивать фронт. Кроме того, мы наносим врагу значительные потери — уничтожаем их самые профессиональные подразделения, вооружение и военную технику", — объяснил военный командующий.

Он перечислил причины необходимости дальнейшего удержания Бахмута:

город – важный узел обороны, удержание которого обеспечивает устойчивость обороны группировки войск в целом;

это удачно расположенная природная крепость на холмах, окруженная реками, способствующая ведению обороны. Обороне Бахмута такоже способствует многоэтажная застройка и развитая инфраструктура на левом берегу реки Бахмутовка, где держат оборону украинские войска;

бой с целью захвата города – специфический вид боевых действий, нуждающийся в особых навыках и создающий трудности для тех сил противника, которые наступали в условиях лесостепи;

город – часть Константиновско-Краматорской агломерации, удержание которой исключает выход захватчиков в фланг и тыл украинских войск на Лисичанском и Донецком направлениях.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский объяснил, что нельзя сдавать Бахмут, потому что это расширит фронт и даст оккупантам шанс захватить больше территорий.

В свежем отчете аналитиков Института изучения войны говорится, что войска врага продолжают наземные атаки в Бахмуте и на окраинах, однако последние два дня россияне не добились никаких территориальных успехов.

По данным начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, российская армия перешла к позиционной обороне и пока никаких наступлений враг не планирует.

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