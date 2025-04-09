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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
229
Время на прочтение
1 мин

Сырский откровенно ответил, станут ли миротворцы гарантией безопасности

Размещение миротворцев стабилизирует ситуацию.

Автор публикации
Елена Капник Елена Капник
Александр Сырский.

Александр Сырский. / © Associated Press

Станет ли присутствие миротворческого контингента в Украине достаточной гарантией безопасности, чтобы агрессорка Россия не вторглась снова, утвердительно ответить затруднительно.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью LB.ua.

По его словам, размещение миротворцев стабилизирует ситуацию. Впрочем, как надолго – вопрос открытый, отмечает Сырский.

"Сложный вопрос. Потому что здесь враг такой... Вы знаете его планы, а присутствие контингента их срывает. Насколько они будут прогнозированы... Да, на определенный период, конечно, это стабилизирует ситуацию. Но как надолго, трудно сказать", - подчеркнул главком.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, какие задачи могут выполнять миротворцы в Украине. Европейские миротворцы не будут "живым щитом" между Украиной и Россией.

Дата публикации
Количество просмотров
229
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