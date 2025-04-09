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Сырский откровенно ответил, станут ли миротворцы гарантией безопасности
Размещение миротворцев стабилизирует ситуацию.
Станет ли присутствие миротворческого контингента в Украине достаточной гарантией безопасности, чтобы агрессорка Россия не вторглась снова, утвердительно ответить затруднительно.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью LB.ua.
По его словам, размещение миротворцев стабилизирует ситуацию. Впрочем, как надолго – вопрос открытый, отмечает Сырский.
"Сложный вопрос. Потому что здесь враг такой... Вы знаете его планы, а присутствие контингента их срывает. Насколько они будут прогнозированы... Да, на определенный период, конечно, это стабилизирует ситуацию. Но как надолго, трудно сказать", - подчеркнул главком.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, какие задачи могут выполнять миротворцы в Украине. Европейские миротворцы не будут "живым щитом" между Украиной и Россией.