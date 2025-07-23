- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 1485
- Время на прочтение
- 2 мин
Сырский откровенно сказал, могут ли новые партии оружия спасти жизни украинцев
Александр Сырский отметил, что одно лишь наличие любого ракетного оружия уже является сдерживающим фактором.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский убежден, что новые поставки вооружения противовоздушной обороны, включая ракеты Patriot, дроны-перехватчики и легкую авиацию для сбивания беспилотников, могут помочь предотвратить российские атаки по Украине.
Об этом Сырский сказал в интервью изданию The Washington Post.
Отмечается, что большее количество ракет средней и большой дальности, включая американские ATACMS и немецкие Taurus, — если они будут выпущены без ограничений на использование — позволит Украине замедлить производство российского оружия. Речь идет об ударах по вражеской инфраструктуре, где производятся ракеты и беспилотники.
«Они (россияне — ред.) нацеливаются практически на все — аэродромы, населенные пункты, объекты инфраструктуры. Поэтому, конечно, нам нужны поставки баллистических ракет, чтобы иметь возможность дать врагу достойный отпор«, — сказал главком ВСУ.
«Наличие любого ракетного оружия само по себе является сдерживающим фактором. Я надеюсь, что благодаря позиции президента Трампа этот процесс будет намного легче и… у нас не будет никаких трудностей, которые были раньше», — добавил Сырский.
В то же время он отказался комментировать, остались ли у Украины какие-то системы ATACMS на складе. Издание утверждает, что такие запасы страны закончились.
На вопрос, спасет ли новая партия американских ракет жизни украинцев, генерал ответил: «Конечно».
Напомним, 13 июля немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что Берлин поддержит Украину, финансируя дальнобойные ракеты в большом трехзначном количестве.
18 июля президент Украины Владимир Зеленский после совещания с Сырским и министром обороны Денисом Шмыгалем заявил, что Силы обороны готовят новые дальнобойные удары по России, которые станут ощутимыми для врага.
К слову, экс-офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский не исключил, что украинские атаки по ключевым российским областям — Московской и Ленинградской — могут иметь определенное влияние на ход войны и потерю доверия россиян к президенту Владимиру Путину.