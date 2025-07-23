Сырский откровенно сказал, могут ли новые партии оружия спасти жизни украинцев

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © ТСН.ua

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский убежден, что новые поставки вооружения противовоздушной обороны, включая ракеты Patriot, дроны-перехватчики и легкую авиацию для сбивания беспилотников, могут помочь предотвратить российские атаки по Украине.

Об этом Сырский сказал в интервью изданию The Washington Post.

Отмечается, что большее количество ракет средней и большой дальности, включая американские ATACMS и немецкие Taurus, — если они будут выпущены без ограничений на использование — позволит Украине замедлить производство российского оружия. Речь идет об ударах по вражеской инфраструктуре, где производятся ракеты и беспилотники.

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«Они (россияне — ред.) нацеливаются практически на все — аэродромы, населенные пункты, объекты инфраструктуры. Поэтому, конечно, нам нужны поставки баллистических ракет, чтобы иметь возможность дать врагу достойный отпор«, — сказал главком ВСУ.

«Наличие любого ракетного оружия само по себе является сдерживающим фактором. Я надеюсь, что благодаря позиции президента Трампа этот процесс будет намного легче и… у нас не будет никаких трудностей, которые были раньше», — добавил Сырский.

В то же время он отказался комментировать, остались ли у Украины какие-то системы ATACMS на складе. Издание утверждает, что такие запасы страны закончились.

На вопрос, спасет ли новая партия американских ракет жизни украинцев, генерал ответил: «Конечно».

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Напомним, 13 июля немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг заявил, что Берлин поддержит Украину, финансируя дальнобойные ракеты в большом трехзначном количестве.

18 июля президент Украины Владимир Зеленский после совещания с Сырским и министром обороны Денисом Шмыгалем заявил, что Силы обороны готовят новые дальнобойные удары по России, которые станут ощутимыми для врага.

К слову, экс-офицер Воздушных сил ВСУ Анатолий Храпчинский не исключил, что украинские атаки по ключевым российским областям — Московской и Ленинградской — могут иметь определенное влияние на ход войны и потерю доверия россиян к президенту Владимиру Путину.