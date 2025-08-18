ТСН в социальных сетях

Война
231
1 мин

Сырский оценил, сколько еще может воевать Россия

Заявления оккупантов о том, что Россия может воевать еще 5-10 лет, является бравадой, убежден главком Сырский.

Автор публикации
Светлана Несчетная
Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил, может ли Россия воевать еще 5-10 лет.

Об этом Сырский сказал в интервью «РБК-Украина».

Отвечая на вопрос о том, что россияне заявляют, что они могут еще три, пять, десять лет воевать — это правда или блеф, Александр Сырский с уверенностью заявил: «Я думаю, это бравада».

Напомним, Сырский убежден, что война закончится так, как выгодно Украине, и считает, что для этого нужно наступать на фронте.

