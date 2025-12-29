Сырский ответил, почему обострилась ситуация возле Гуляйполя и что происходит сейчас

Александр Сырский / © коллаж ТСН.ua/Bene Gusto

Реклама

Ситуация на Гуляйпольском направлении обострилась из-за отхода одного из подразделений территориальной обороны, что заставило командование ВСУ срочно перебрасывать штурмовые части для стабилизации обороны.

Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский в интервью ”24 Каналу”.

Комментируя видео, обнародованное российской стороной, на котором зафиксировано пребывание оккупантов на командно-наблюдательном пункте одного из батальонов в Гуляйполе, Сырский сообщил, что речь идет о позиции 102-й бригады территориальной обороны, которая во время боев не выдержала натиска противника и начала отход.

Реклама

“Мы были вынуждены перебросить туда наши штурмовые части и подразделения, которые постепенно с боями занимали то, что было оставлено”, — отметил он.

По словам главнокомандующего, ситуация на этом направлении стабилизирована, хотя боевые действия продолжаются.

“В настоящее время там уже фактически месяц враг не имеет никаких преимуществ. Ежедневно пытается атаковать и проводит атаки, но все-таки несет огромные потери на этом направлении”, — сказал Сырский.

Он также обратил внимание на действия командования батальона, отметив, что ситуацию можно было решить иначе, учитывая приближение подкрепления.

Реклама

“Можно было бы построить эти действия командования батальона совершенно другим способом, потому что на помощь шло подкрепление из 5-й штурмовой бригады. Они фактически дошли за две улицы от этого командного пункта”, — подчеркнул главнокомандующий.

В ВСУ назначено служебное расследование, которое проводит Военная служба правопорядка. Оно должно дать правовую оценку действиям командира батальона, в частности, по выполнению приказа об организации круговой обороны и уничтожении материалов, которые могли содержать ценную или конфиденциальную информацию.

“То есть они могли просто все сжечь. Я знаю, что у них было время для этого, а силы врага там были ограничены”, — отметил Сырский.

В то же время, он подчеркнул, что оборону Гуляйполя сейчас удерживает 225-й штурмовой полк.

Реклама

“Командиры там трезво оценивают обстановку, проводят активные штурмовые действия, держат оборону”, — добавил главнокомандующий.

Сырский признал, что отход подразделений территориальной обороны оказывает негативное влияние на устойчивость обороны, однако заверил, что ВСУ усиливают это направление соответствующими силами.

Напомним, в Сети появилось видео, на котором военные РФ утверждают, что якобы захватили командно-наблюдательный пункт 1-го батальона 106-й отдельной бригады терробороны возле Гуляйполя. Силы обороны проведут расследование.