Сырский ответил, сколько населенных пунктов Курщины уже под контролем Украины

С начала операции на Курщине Силы обороны в общей сложности взяли под контроль уже 82 населенных пункта.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время Ставки верховного главнокомандующего 15 августа.

"Всего с начала операции на территории Курской области наши войска продвинулись на 35 километров, взято под контроль 1150 квадратных километров территории, 82 населенных пункта", — рассказал Сырский.

Главнокомандующий также отметил, что, кроме города Суджа, ВСУ завершили "поиск и уничтожение" противника в еще трех населенных пунктах.

По его словам, в целом ситуация в российском регионе контролируемая.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 14 августа впервые публично прокомментировал события в Курской области РФ, отметив, что украинские войска продвигаются там на 1-2 км на разных участках фронта ежесуточно. Он также сообщил о захвате более 100 российских военнопленных за этот же период. Какие населенные пункты сейчас контролируют Силы обороны – читайте на ТСН.ua.

Зеленский: хорошее есть сегодня продвижение в Курской области!

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