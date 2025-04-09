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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Сырский ответил, способна ли Украина справиться даже без поддержки США

Сырский заявил, что Украина должна рассчитывать и «на свои силы».

Автор публикации
София Бригадир София Бригадир
Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что поддержка партнеров играет «решающую роль», однако Украина уже демонстрирует существенные успехи в собственном производстве вооружений.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

«Поддержка партнеров, конечно, играет решающую роль. Особенно когда нам помогали Соединенные Штаты Америки. В настоящее время помощь со стороны Соединенных Штатов уменьшилась. И основная помощь идет от наших партнеров в Европе», — заявил Сырский.

Он отметил, что Украина должна рассчитывать и «на свои силы».

«И мы имеем успехи в производстве артиллерии. Достаточно существенны успехи в РЭБе. Мы прогрессируем — уже партнеры изучают наш опыт. БПЛА, опять же. Столько моделей, типов разных БПЛА, поражающих противника и на тактическом, и на оперативном, и на стратегическом уровне», — подчеркнул главнокомандующий.

На вопрос, справится ли Украина при полной остановке американской помощи, командующий ответил: «Да, конечно. Но партнерская поддержка обязательна».

Напомним, Сырский заявил об угрозе нападения на Беларусь.

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