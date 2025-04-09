Сырский ответил, способна ли Украина справиться даже без поддержки США

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что поддержка партнеров играет «решающую роль», однако Украина уже демонстрирует существенные успехи в собственном производстве вооружений.

Об этом он рассказал в интервью LB.ua.

«Поддержка партнеров, конечно, играет решающую роль. Особенно когда нам помогали Соединенные Штаты Америки. В настоящее время помощь со стороны Соединенных Штатов уменьшилась. И основная помощь идет от наших партнеров в Европе», — заявил Сырский.

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Он отметил, что Украина должна рассчитывать и «на свои силы».

«И мы имеем успехи в производстве артиллерии. Достаточно существенны успехи в РЭБе. Мы прогрессируем — уже партнеры изучают наш опыт. БПЛА, опять же. Столько моделей, типов разных БПЛА, поражающих противника и на тактическом, и на оперативном, и на стратегическом уровне», — подчеркнул главнокомандующий.

На вопрос, справится ли Украина при полной остановке американской помощи, командующий ответил: «Да, конечно. Но партнерская поддержка обязательна».

Напомним, Сырский заявил об угрозе нападения на Беларусь.