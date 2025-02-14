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Сырский озвучил количество погибших на Курщине россиян: цифра поражает

Сырский озвучил количество погибших на Курщине россиян: цифра поражает

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Коллаж ТСН

Общие потери врага составляют более 48 тысяч человек.

В Курской области РФ, где идет операция Сил обороны Украины, противник продолжает нести значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский

"Общие потери врага в Курской области составляют более 48 тысяч человек, из них — около 20 тысяч убитыми", — сказал он во время работы в подразделениях ВСУ на Сумщине.

Здесь главком наградил почетными наградами военнослужащих, которые держат зону безопасности и выполняют боевые задания, в частности, на Курщине. Речь идет прежде всего о бригадах Десантно-штурмовых войск, а также подразделениях Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины.

“Благодаря этим воинам наш фронтир на севере крепок. Благодаря им Украина и через полгода после начала Курской наступательной операции сохраняет контроль над сотнями квадратных километров территории страны-агрессора”, — подчеркнул Александр Сырский.

Напомним, вблизи села Елизаветовка Курской области РФ Воздушные силы ВСУ нанесли высокоточный удар по взводному опорному пункту, который российская армия использовала для запуска дронов.

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