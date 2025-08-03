Сырский озвучил три направления, где сейчас самая сложная ситуация на фронте

Украинские военные / © facebook.com/GeneralStaff.ua

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Наиболее сложная ситуация сейчас – на Покровском, Добропольском и Новопавловском направлениях фронта . Враг наращивает усилия по захвату наших ключевых агломераций, ищет уязвимые места в нашей обороне, ведет активные боевые действия одновременно на нескольких направлениях.

Об этом в сообщении в соцсетях заявил главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский.

При этом россияне прибегают к тактике "тотальной пропитки" с наращиванием диверсионных действий в нашем тылу. Таким образом, они пытаются заходить в частности в Покровск. Впрочем, российские диверсионные и малые пехотные группы обезвреживаются.

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Для эффективного противодействия ДРГ создали и применяем противодиверсионные резервы, задача которых – поиск и уничтожение ДРГ противника.

Обсудил с командирами на местах вопросы усиления устойчивости обороны, инженерного оборудования позиций, минно-взрывных и невзрывных заграждений, других фортификационных сооружений, антидроновых тоннелей. Такая работа ведется, однако должна быть более активной, более широкой и комплексной.

Выяснил другие проблемные вопросы. Отдал распоряжения, необходимые для эффективного выполнения оборонных задач и решения проблемных вопросов.

Благодарю защитников украинской Донетчины за мужество и выносливость. За их бесценное самопожертвование в сдерживании превосходящего противника.

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Напомним, ранее Министерство обороны России заявило, что российские войска полностью оккупировали город Часов Яр в Донецкой области. Впрочем, спикер ВСУ категорически опроверг эту информацию.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал фейк об оккупации Временного Яра очередной информационной атакой Кремля.