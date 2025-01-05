Сырский планирует усилить скандальную 155-ю бригаду

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что "уделил особое внимание наращиванию способностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады". Именно вокруг этой бригады возник скандал из-за якобы массового дизертирства бойцов и недостаточной подготовки.

Об этом говорилось по итогам совещания с командирами подразделений беспилотных систем.

"Отдельное внимание уделил наращиванию способностей подразделения беспилотных систем 155-й механизированной бригады, а также проблемным вопросам, которые необходимо решить. Отдал все необходимые распоряжения", – пишет главком.

Также решено было увеличить количество бригад с усиленной беспилотной составляющей. Завершается работа над концепцией применения отдельной бригады БПС и ее типовой структуры, вышедшей на финишную прямую.

Напомним, журналист Юрий Бутусов рассказал о ненадлежащем формировании новой 155-й механизированной бригады "Анна Киевская", которая воюет под Покровском.

Он утверждает, что во время учения во Франции ее самовольно покинули 50 военнослужащих.

Позже Бутусов сообщил, что ГБР расследует обстоятельства формирования 155 ОМБр "Анна Киевская" и массовое СЗЧ. В издании "Радио Свобода" сообщали, что по состоянию на ноябрь 2024 года в СЗЧ ушли более 1700 военных этой бригады.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.