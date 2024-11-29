Сырский побывал на фронте и пообещал усиление на двух направлениях (фото)

Александр Сырский сообщил о решениях по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой.
Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский побывал в частях и подразделениях на Донетчине и сообщил, что приняты решения по усилению подразделений.
Об этом главком написал в Сети.
Сырский указал, что работал в частях и подразделениях в Донецкой области, на Покровском и Кураховском направлениях, и назвал цель.
"Главная цель – лично пообщаться с командирами, непосредственно ведущими бой, решить проблемные вопросы и оказать всестороннюю помощь", – говорится в заявлении генерала.
Он отметил, что по результатам работы приняты "все необходимые решения по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой".
Главнокомандующий ВСУ акцентировал, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага и наносить ему тяжелые потери в живой силе и технике.
Напомним, 25 ноября Сырский провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским о ситуации на фронте. После нее глава государства сообщил, что самое тяжелое на фронте – Кураховское направление.
Читайте также: