Сырский побывал на фронте и пообещал усиление на двух направлениях (фото)

Александр Сырский сообщил о решениях по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский побывал в частях и подразделениях на Донетчине и сообщил, что приняты решения по усилению подразделений.

Об этом главком написал в Сети.

Сырский указал, что работал в частях и подразделениях в Донецкой области, на Покровском и Кураховском направлениях, и назвал цель.

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"Главная цель – лично пообщаться с командирами, непосредственно ведущими бой, решить проблемные вопросы и оказать всестороннюю помощь", – говорится в заявлении генерала.

Он отметил, что по результатам работы приняты "все необходимые решения по усилению подразделений резервами, дополнительными боеприпасами, вооружением и военной техникой".

Главнокомандующий ВСУ акцентировал, что Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага и наносить ему тяжелые потери в живой силе и технике.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский побывал в частях и подразделениях на Донетчине / Фото: Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский побывал в частях и подразделениях на Донетчине / Фото: Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский побывал в частях и подразделениях на Донетчине / Фото: Александр Сырский

Напомним, 25 ноября Сырский провел разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским о ситуации на фронте. После нее глава государства сообщил, что самое тяжелое на фронте – Кураховское направление.

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