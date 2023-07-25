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Сырский побывал на передовой и скорректировал планы ВСУ на двух направлениях

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Сырский побывал на передовой и скорректировал планы ВСУ на двух направлениях

Александр Сырский скорректировал планы ВСУ по двум направлениям. / Фото: Associated Press

Александр Сырский заявил о необходимости корректировки планов на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский посетил позиции украинских защитников на Бахмутском и Лиманском направлениях и скорректировал планы ВСУ.

Об этом он рассказал в Telegram.

"В связи со сложной и противоположной обстановкой на Бахмутском и Лиманском направлениях, нужно было скорректировать наши планы, послушать командиров, узнать их видение ситуации, проблемы и принять взвешенные, адекватные решения. Для меня принципиально важно понимать, что нужно командиру и солдату непосредственно на поле боя и где, в настоящее время, у нас самая сложная ситуация", - сказал он.

Напомним, в России начался показательный суд над "айдаровцами", участвовавшими в боях за Бахмут (видео).

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Дата публикации
Просмотры
690
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