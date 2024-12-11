Сырский побывал на Покровском направлении: назвал главную задачу для ВСУ

На Покровском направлении россияне бросают вперед все силы, пытаясь прорвать оборону наших войск.
Главнокомандующий Вооруженными силами Александр Сырский побывал на Покровском направлении и лично посетил воинов 38-й отдельной бригады морской пехоты.
Об этом главком рассказал в Facebook.
По его словам, сейчас на Покровском направлении продолжаются тяжелые бои. Россияне преобладают в живой силе.
"Приходится принимать нестандартные решения для повышения устойчивости обороны и более эффективного уничтожения окупантов", — говорит Сырский.
Генерал рассказал, что бои носят исключительно жесткий характер. Россияне бросают вперед все силы, пытаясь прорвать оборону наших войск. В свою очередь украинские воины проявляют чрезвычайную стойкость и наносят врагу значительные потери.
"В таких условиях наша главная задача – усилить оборону, в частности, обеспечить подразделения достаточным количеством боеприпасов и их постоянной подвозкой. Выслушал информацию об имеющихся проблемах и дал соответствующие распоряжения", – подытожил главком.
Ранее сообщалось, что из-за наступления РФ Покровск отключат от газоснабжения.
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