Сырский побывал на позициях ВСУ на Купянском и Бахмутском направлениях – подробности

Александр Сырский встретился с командирами частей и подразделений.
Командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сырский посетил районы ведения боевых действий на Купянском и Бахмутском направлениях.
Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск.
Командующий встретился с командирами частей и подразделений, заслушал доклады о ходе выполнения поставленных задач, проблемных вопросах и порядке их решения.
"Основное внимание было уделено организации эффективного поражения противника, всестороннему обеспечению действий наших войск и максимальному сохранению жизней наших воинов. Также были приняты все необходимые решения для усиления обороны на важных направлениях и применения резервов", — говорится в сообщении.
Сырский также встретился с военнослужащими частей десантно-штурмовых войск и поблагодарил их за мужество, стойкость и героизм.
"Отметил десантников 80, 81, 95, 25 десантно-штурмовых бригад. Вручил государственные награды, награды и ценные подарки", — отметил командующий.
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