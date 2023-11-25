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Сырский побывал на позициях ВСУ на Купянском и Бахмутском направлениях – подробности

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Сырский побывал на позициях ВСУ на Купянском и Бахмутском направлениях – подробности

Александр Сырский посетил районы ведения боевых действий в Купянском и Бахмутском направлениях. / Фото: facebook.com/Сухопутные войска Украины

Александр Сырский встретился с командирами частей и подразделений.

Командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сырский посетил районы ведения боевых действий на Купянском и Бахмутском направлениях.

Об этом сообщает пресс-служба Сухопутных войск.

Командующий встретился с командирами частей и подразделений, заслушал доклады о ходе выполнения поставленных задач, проблемных вопросах и порядке их решения.

"Основное внимание было уделено организации эффективного поражения противника, всестороннему обеспечению действий наших войск и максимальному сохранению жизней наших воинов. Также были приняты все необходимые решения для усиления обороны на важных направлениях и применения резервов", — говорится в сообщении.

Сырский также встретился с военнослужащими частей десантно-штурмовых войск и поблагодарил их за мужество, стойкость и героизм.

"Отметил десантников 80, 81, 95, 25 десантно-штурмовых бригад. Вручил государственные награды, награды и ценные подарки", — отметил командующий.

Александр Сырский вручил награды десантно-штурмовым бригадам ВСУ / ©
Александр Сырский вручил награды десантно-штурмовым бригадам ВСУ

Напомним, в СБУ раскрыли, чем Украина нанесла мощный удар по Крымскому мосту.

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Дата публикации
Просмотры
23
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