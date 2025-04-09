Сырский подтвердил новое наступление россиян: что происходит на фронте

Россия активизировала наступательные действия в Харьковском и Сумском направлениях / © Александр Сырский

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Россия продолжает стратегическую наступательную операцию, стремясь захватить новые территории.

Об этом заявил командующий ВСУ Александр Сырский в интервью LB.

По его словам, враг пытается разгромить украинские войска и продвинуться в глубь территории, чтобы полностью оккупировать Донецкую и Луганскую области, а также части Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, оккупанты стремятся создать буферную зону на территории Харьковской, Сумской и Черниговской областей.

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"Вы же видите, что, несмотря на все переговоры, мы наблюдаем только увеличение интенсивности наступательных действий", - подчеркнул Сырский.

Ранее президент Владимир Зеленский в интервью Le Figaro заявил, что Россия готовится к новому наступлению в Сумскую и Харьковскую области.

Сырский подтвердил эту информацию.

"Я могу сказать, что Президент абсолютно прав, и это наступление фактически уже началось. Уже почти неделю мы наблюдаем удвоение количества атак противника по всем основным направлениям", - подытожил Сырский.

Напомним, оккупанты упрекают малые диверсионные группы в Сумскую область. Их цель – не закрепиться, а уничтожить логистику и выйти в тыл украинским силам.