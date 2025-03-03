Сырский подтвердил удар по воинской части ВСУ в Днепропетровской области

Для проведения расследования от исполнения обязанностей отстранены начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский подтвердил, что 1 марта днем российская армия атаковала воинскую часть на полигоне Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области.

Соответствующее сообщение Сырский обнародовал в Telegram.

По его словам, противник нанес удар баллистической ракетой "Искандер-М" с кассетным снаряжением. В результате атаки погибли и ранены.

На месте происшествия работает комплексная комиссия во главе с начальником Главного управления Военной службы правопорядка ВСУ, устанавливающей обстоятельства и причины трагедии.

Для проведения расследования от исполнения обязанностей отстранены начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части.

Сырский поставил задачу командующим всем родам войск проверить:

Выполнение требований своевременного оповещения о ракетной опасности;

Соблюдение запрета на размещение личного состава в открытой местности;

Размещение военных в защищенных сооружениях, обеспечивающих надлежащий уровень безопасности.

Главнокомандующий отметил необходимость инженерного обустройства укрытий и проведения учебных занятий вне незащищенных участков.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших защитников Украины. Российский агрессор дорого заплатит за совершенное преступление", – заявил Сырский.

Напомним, 2 марта народная депутат Марьяна Безугла заявила о гибели украинских военных во время построения в результате российского удара. По информации из соцсетей, удар был нанесен ракетой "Искандер" в Днепропетровской области.

ДБР начало производство по факту трагедии на полигоне на Днепропетровщине. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на установление всех деталей происшествия.