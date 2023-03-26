Сырский показал боевую работу украинской авиации на фронте

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский показал боевую работу подразделений украинской авиации на востоке.

Видно Сырский обнародовал в Telegram.

"В первые дни широкомасштабного вторжения враг рассчитывал уничтожить нашу армейскую авиацию. Однако даже через год украинские вертолеты продолжают поражать оккупантов повсюду, где это нужно. Удары с неба — это существенная огневая и морально-психологическая помощь подразделениям, которые героически держат фронт", — сказал он. Сырский.

По словам Сырского, на видео боевая работа подразделений 16-й и 18-й бригад армейской авиации по войскам противника на восточном направлении.

Ранее Сырский рассказал, что российская оккупационная армия после многих месяцев тяжелых боев не оставляет попыток взять Бахмут Донецкой области, не смотря на потери ни в живой силе, ни в технике. Впрочем, ВСУ успешно противостоят врагу.

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