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Сырский показал, как ударные дроны уничтожают разведывательные станции РФ в Бахмуте

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
867
Время на прочтение
1 мин
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Сырский показал, как ударные дроны уничтожают разведывательные станции РФ в Бахмуте

Ударные дроны уничтожают разведывательные станции РФ в Бахмуте. / Фото: Associated Press

Александр Сырский показал мощную работу ВСУ в Бахмуте.

В Бахмуте Донецкой области ударные дроны 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожают разведывательные станции противника.

Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский показал видео удара дроном.

"Работа продолжается. Врага выбиваем с позиций под Бахмутом", — говорится в сообщении.

Напомним, Ганна Маляр рассказала, что в течение недели оккупационная армия РФ пыталась вернуть под свой контроль территории Харьковской области, утраченные ранее.

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В Бахмуте ударные дроны уничтожают разведывательные станции оккупантов

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Дата публикации
Просмотры
867
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