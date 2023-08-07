Сырский показал, как ударные дроны уничтожают разведывательные станции РФ в Бахмуте

Александр Сырский показал мощную работу ВСУ в Бахмуте.
В Бахмуте Донецкой области ударные дроны 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожают разведывательные станции противника.
Командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины, генерал-полковник Александр Сырский показал видео удара дроном.
"Работа продолжается. Врага выбиваем с позиций под Бахмутом", — говорится в сообщении.
Напомним, Ганна Маляр рассказала, что в течение недели оккупационная армия РФ пыталась вернуть под свой контроль территории Харьковской области, утраченные ранее.
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