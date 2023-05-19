Сырский показал, как ВСУ выбивали россиян с позиций у Бахмута: впечатляющее видео

Украинские защитники из 3-й отдельной штурмовой бригады совершили успешный штурм вблизи Бахмута, во время которого удалось выбить врага с его позиций.

Соответствующее видео показал канал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

"Благодаря мастерству и мужеству героев удалось выбить россиян с позиции и закрепиться на выгодных рубежах", – рассказал Сырский.

На кадрах видно, как воины ведут ожесточенное сражение с оккупантами и захватывают вражеские позиции. Автоматные очереди не стихают. На видео также показано, как проходит эвакуация раненых бойцов.

Сырский показал, как ВСУ выбивали россиян с позиций возле Бахмута

Ситуация в Бахмуте

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр рассказала, что украинские Вооруженные силы продолжают продвигаться под Бахмутом Донецкой области. Впрочем, освобождать территории нелегко, ведь оккупационные войска пытаются вернуть утраченные позиции.

Кроме того, военно-политический обозреватель Александр Коваленко рассказал, что украинские защитники заняли одну из главных высот в Бахмуте. Теперь все позиции оккупантов хорошо прослеживаются и удобны для огневого поражения.

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