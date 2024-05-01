Сырский показал мощные кадры уничтожения оккупантов и вражеской техники

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский показал мощные кадры с войны, как украинские военные уничтожают солдат оккупационной армии России и технику врага.

Видео он обнародовал в своем Telegram-канале.

"Яркие эпизоды уничтожения вражеской техники и вооружения. Наши воины не дают врагу воплотить его замыслы", — говорится в подписи к видео.

Напомним, ранее Сырский показал авиаудары по местам сосредоточения личного состава противника (видео).

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