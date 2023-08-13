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Сырский показал процесс уничтожения ВСУ вражеского танка под Бахмутом (видео)

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
Просмотры
45
Время на прочтение
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Сырский показал процесс уничтожения ВСУ вражеского танка под Бахмутом (видео)

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский. / Фото: Associated Press

Украинская аэроразведка установила местонахождение российского танка Т-80 и передала их координаты собратьям.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский обнародовал видео, как бойцы Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении ликвидировали танк российских оккупантов.

Видео уничтожения противника Сырский обнародовал в Telegram.

Командующий Сухопутными войсками сообщил, что в Клищиевке украинская аэроразведка установила местонахождение российского танка Т-80 и передала их координаты побратимам.

"Клещиевка. Работает 45-я ОАБр. Российские танки уничтожаем. Слава героям", — написал Сырский.

Ранее военные ВСУ точным ударом уничтожили два российских танка Т-80, а также поразили Т-72 и Т-90 на одном из направлений.

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Дата публикации
Просмотры
45
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