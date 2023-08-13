Сырский показал процесс уничтожения ВСУ вражеского танка под Бахмутом (видео)

Украинская аэроразведка установила местонахождение российского танка Т-80 и передала их координаты собратьям.
Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский обнародовал видео, как бойцы Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении ликвидировали танк российских оккупантов.
Видео уничтожения противника Сырский обнародовал в Telegram.
Командующий Сухопутными войсками сообщил, что в Клищиевке украинская аэроразведка установила местонахождение российского танка Т-80 и передала их координаты побратимам.
"Клещиевка. Работает 45-я ОАБр. Российские танки уничтожаем. Слава героям", — написал Сырский.
Ранее военные ВСУ точным ударом уничтожили два российских танка Т-80, а также поразили Т-72 и Т-90 на одном из направлений.
Читайте также:
- Запад готовит Украину к новому наступлению 2024 года — WSJ
- Морские пехотинцы, которых учили "элитные британские коммандос", возвращаются в Украину.
- Потеря РФ Урожайного в Донецкой области: оккупанты рассказали, кто "сдал" населенный пункт