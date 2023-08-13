Сырский показал процесс уничтожения ВСУ вражеского танка под Бахмутом (видео)

Украинская аэроразведка установила местонахождение российского танка Т-80 и передала их координаты собратьям.

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский обнародовал видео, как бойцы Вооруженных сил Украины на Бахмутском направлении ликвидировали танк российских оккупантов.

Видео уничтожения противника Сырский обнародовал в Telegram.

Командующий Сухопутными войсками сообщил, что в Клищиевке украинская аэроразведка установила местонахождение российского танка Т-80 и передала их координаты побратимам.

"Клещиевка. Работает 45-я ОАБр. Российские танки уничтожаем. Слава героям", — написал Сырский.

Ранее военные ВСУ точным ударом уничтожили два российских танка Т-80, а также поразили Т-72 и Т-90 на одном из направлений.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.