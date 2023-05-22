Сырский показал яркое видео, как ВСУ отразили атаку врага и нанесли ему потери

Украинские бойцы на востоке уничтожили несколько российских БМП и немало вражеской пехоты.

Бойцы 10-й ОГШБр отразили атаку российских войск на позицию Сил обороны на востоке и нанесли врагу потери в технике и живой силе.

Соответствующее видео с уничтожением вражеской техники опубликовал в Сети командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.

"Великолепная работа 10-й ОГШБр. Враг пытался атаковать позицию Сил обороны с помощью 4 БМП и большого количества пехоты с поддержкой артиллерии. Наши воины сломали россиянам зубы", – говорится в подписи к видео.

Сырский уточнил, что украинские защитники уничтожили три российских БМП, еще одну машину повредили. Также зафиксированы большие потери во вражеской пехоте.

Сырский показал видео уничтожения российских БМП, пытавшихся атаковать позицию Сил обороны

Напомним, по данным Генштаба ВСУ на 22 мая, российские потери в войне против Украины составляют 203 880 погибших и раненых. Что касается потерь вражеской техники, то, в частности, за сутки было уничтожено 9 БМП.

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