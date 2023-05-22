Сырский показал яркое видео, как ВСУ отразили атаку врага и нанесли ему потери

Украинские бойцы на востоке уничтожили несколько российских БМП и немало вражеской пехоты.
Бойцы 10-й ОГШБр отразили атаку российских войск на позицию Сил обороны на востоке и нанесли врагу потери в технике и живой силе.
Соответствующее видео с уничтожением вражеской техники опубликовал в Сети командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский.
"Великолепная работа 10-й ОГШБр. Враг пытался атаковать позицию Сил обороны с помощью 4 БМП и большого количества пехоты с поддержкой артиллерии. Наши воины сломали россиянам зубы", – говорится в подписи к видео.
Сырский уточнил, что украинские защитники уничтожили три российских БМП, еще одну машину повредили. Также зафиксированы большие потери во вражеской пехоте.
Напомним, по данным Генштаба ВСУ на 22 мая, российские потери в войне против Украины составляют 203 880 погибших и раненых. Что касается потерь вражеской техники, то, в частности, за сутки было уничтожено 9 БМП.
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