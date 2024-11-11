Сырский посетил подразделения, которые воюют на Курщине: что известно (фото)

Главнокомандующий ВСУ отметил, что сейчас россияне, выполняя приказ своего военного руководства, пытаются вытеснить наши войска и продвинуться вглубь территории, которая остается под контролем сил обороны.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Курское направление фронта.

Об этом говорится в сообщении Главнокомандующего ВСУ в Facebook.

"Работал в воинских частях и подразделениях, действующих в Сумской и Курской областях. Несмотря на все попытки противника перехватить инициативу, ситуация остается под нашим контролем", – рассказал он.

Александр Сырский посетил Курское направление/Фото: Главнокомандующий ВС Украины/Facebook

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В частности, Сырский провел работу "непосредственно на командных пунктах бригад".

"Учитывая оценку обстановки, одобрил ряд решений, направленных на предупреждение действий врага и нанесение ему максимальных потерь. Несмотря на преимущество оккупантов в живой силе и технике, мастерство и профессионализм украинской армии не дают российскому агрессору достичь цели", – констатировал главнокомандующий ВСУ.

Александр Сырский посетил Курское направление / Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Напомним, в новом отчете Института изучения войны (ISW) отмечается, что в Курской области РФ продолжаются бои. Российские и украинские войска недавно продвинулись в основном украинском выступлении на Курщине. Россия сконцентрировала там около 50 тысяч военнослужащих.

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