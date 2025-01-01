Сырский посетил украинских бойцов на Курщине: подробности и фото

За время спецоперации Сил обороны, которая продолжается с начала августа 2024 года, потери врага в Курщине составили более 38 тысяч личного состава и более 1000 единиц техники.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский побывал на Курском направлении, где наградил украинских воинов, выполняющих специальную операцию на территории государства-агрессора.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале главкома ВСУ.

Генерал Сырский подчеркнул, что героические действия украинских военных заставили противника удерживать значительную группировку сил на своей территории и перебрасывать в Курскую область резервы из других направлений.

Фото: Александр Сырский

Фото: Александр Сырский

По его словам, за время спецоперации, которая продолжается с начала августа 2024 года, потери врага в Курщине составили более 38 тысяч личного состава и более 1000 единиц техники.

“30 декабря из плена вернулось еще 189 украинцев. Это также и ваша заслуга, ведь во время операции на этом направлении наш обменный фонд пополнился более чем на 700 захватчиков”, — обратился к находящимся на Курском направлении бойцам главнокомандующий.

Фото: Александр Сырский

Фото: Александр Сырский

Александр Сырский поблагодарил воинов за отвагу, героизм и военный подвиг, а также заверил, что украинская армия будет уничтожать вражеских солдат, несмотря на то, "какие у них паспорта: российские или северокорейские".

Фото: Александр Сырский

Фото: Александр Сырский

Напомним, ранее издание Bloomberg со ссылкой на американских официальных лиц сообщило, что украинские войска потеряли около половины территории, захваченной в Курской области России, и могут потерять оставшиеся несколько месяцев. Потенциально это лишает Киев важного рычага влияния на переговоры о прекращении огня с Россией.

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