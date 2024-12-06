Сырский появился на фронте и назвал главную задачу на Курщине

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский работал в бригадах, ведущих бои на Курском направлении. Он также назвал главную задачу ВСУ в Курской области.

Об этом главком написал в Сети 6 декабря.

Сырский сообщил, что на Курском направлении работа как на пунктах управления, так и непосредственно на поле боя продолжается практически круглосуточно. Украинские войска эффективно и системно уничтожают врага, который наступает и имеет преимущественные силы.

Главком ВСУ также назвал главную задачу на Курщине.

"Сейчас наша главная задача – усилить устойчивость обороны, нанести врагу максимальные потери, подготовить резервы, обеспечить бесперебойную подачу в части и подразделения боеприпасов и других материально-технических средств", – говорится в заявлении генерала.

Сырский добавил, что решению в том числе и этих вопросов была посвящена его работа.

Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский / Фото: Александр Сырский

Напомним, в Институте изучения войны сообщили, что украинские военные продвинулись в Курской области, в то же время у российской армии также есть продвижение в границах "украинского выступления".

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