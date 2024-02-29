Сырский появился на фронте и назвал свою главную задачу (фото)

Главком сообщил, что украинские бригады ведут жесткие бои с противником, силы которого преобладают.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил 29 февраля военные части на Авдеевском и Кураховском направлениях, где продолжаются жесткие бои. Главком назвал свою главную задачу.

Об этом генерал-полковник написал в Сети и выложил фото с передовой.

Сырский указал, что продолжает работу в военных частях, держащих оборону на Авдеевском и Кураховском направлениях.

Украинские бригады ведут жесткие бои с противником, силы которого преобладают. Оккупанты терпят существенные потери в живой силе и технике, однако упорно продолжают атаковать украинские позиции, иногда имеют успех на отдельных участках.

"Главная моя задача – эффективно использовать боевые возможности вооружения и военной техники наших подразделений для нанесения максимальных потерь противнику и уничтожения значительной части его артиллерии и бронетехники; удержать занимаемые позиции и восстановить положения там, где мы отошли", – говорится в заявлении главнокомандующего ВСУ.

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Он добавил, что, конечно, для усиления обороны на главных направлениях нужно грамотно распределять имеющиеся резервы.

Сырский проинформировал, что при работе с командирами бригад основное внимание обращает на то, как организована работа на пунктах управления по огневому поражению противника, на своевременность и адекватность принятых решений в соответствии с ситуацией и на поддержание постоянного взаимодействия между частями и подразделениями.

"Горжусь нашими военнослужащими, которые ежедневно демонстрируют образцы доблести, мужества и верности военной присяге в борьбе за свободу и независимость Украины!" – резюмировал генерал-полковник.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на фронте / Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на фронте / Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на фронте / Фото: Головнокомандувач ЗС України / Facebook

Напомним, ранее в этот же день Сырский сообщил о сложной на фронте. Враг продолжает активное наступление по многим направлениям линии фронта. Сырский также указал, что в работе отдельных командиров были обнаружены определенные просчеты во владении обстановкой и в оценке противника, что повлияло на устойчивость обороны на отдельных направлениях.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Срочное заявление Сырского! Командиры просчитались! Что на фронте и что захватили рашисты?

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